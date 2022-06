Acidente rodoviário no Paquistão faz 18 mortos

Um autocarro que seguiria a grande velocidade numa zona montanhosa no sul do Paquistão caiu de uma ravina provocando a morte a 18 ocupantes do veículo, incluindo mulheres e crianças, disseram hoje fontes oficiais.

A acidente ocorreu no distrito de Qilla Saifullah, na província do Baluchistão.

O vice-administrador distrital, Mohammed Qasim, disse que as equipas que foram enviadas para o local estão a proceder ao transporte dos corpos para o hospital mais próximo.

A mesma fonte admite que não existam sobreviventes do acidente cujas causas ainda não foram apuradas apesar das primeiras informações indicarem que o veículo de transporte de passageiros seguia a "grande velocidade".