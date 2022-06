Navio da Sea Watch resgata 49 migrantes no Mediterrâneo central

Um navio da Sea Watch resgatou hoje 49 migrantes que estavam a bordo de um barco pneumático no Mediterrâneo central, de acordo com a organização não-governamental (ONG).

O resgate ocorreu após um aviso do Alarm Phone, uma rede de ativistas que recebem ligações de migrantes em perigo.

"As pessoas agora estão seguras e o médico do navio está a cuidar delas", acrescentou a organização Sea Watch nas suas redes sociais.

Durante a noite de quarta-feira, 192 migrantes chegaram à ilha italiana de Lampedusa, a mais próxima da costa africana, elevando para 645 o total de pessoas que se encontram no centro de acolhimento, que tem capacidade para cerca de 250.

Os primeiros 54 foram intercetados pela Guarda de Finanças italiana a 15 milhas da costa de Itália, enquanto outros 35, incluindo 10 menores, foram localizados numa das enseadas da pequena ilha italiana. As autoridades do país também resgataram outros 103 migrantes que estavam próximos da sua costa.

Na segunda-feira, os 85 migrantes resgatados pelo novo navio da ONG Sea Watch, o Aurora, também foram autorizados a desembarcar em Lampedusa.

De acordo com os dados recolhidos até 31 de maio, neste ano 19.416 migrantes chegaram à costa italiana, em comparação com os 14.692 que o fizeram no mesmo período do ano passado, segundo o Ministério do Interior italiano.