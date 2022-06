Almoço da Academia do Bacalhau em Caracas rende mais de 17 mil dólares

A Academia do Bacalhau em Caracas promoveu a 7 de Junho o terceiro encontro deste ano, desta feita no Restaurante El Alazán em Altamira, no município de Chacao. As verbas angariadas durante o encontro reverteram para o Lar Padre Joaquim Ferreira e para a compra da torre sineira do Santuário da Nossa Senhora de Fátima de los Altos Mirandinos.

A iniciativa contou com a presença de 170 portugueses, entre eles o Cônsul Geral de Portugal em Caracas, Licinio Bingre do Amaral, o presidente do Centro Português, Sérgio Nunes, e o vice-almirante Gustavo Romero Matamoros, presidente do Instituto Círculo Militar da FANB.

No encontro foram servidos pratos típicos portugueses e venezuelanos, como bacalhau com grão de bico, cebola e ovo cozido, tequeños, empanadas, petiscos de bacalhau e ainda pastel de nata.

Os presentes doaram cerca de 4.500 dólares para o Lar Padre Joaquim Ferreira, e um total de 13.000 dólares para a compra da torre sineira do Santuário de Nossa Senhora de Fátima de los Altos Mirandinos.

O próximo encontro da Academia do Bacalhau em Caracas está agendado para Agosto, a iniciativa pretende manter vivas as tradições da diáspora portuguesa na Venezuela, bem como fomentar a generosidade no País.

O Lar Padre Joaquim Ferreira é uma instituição religiosa de apoio social, situada perto da cidade de Caracas, a instituição presta apoio à população idosa carenciada de nacionalidade portuguesa no Estado de Miranda.

O Santuário da Nossa Senhora de Fátima de los Altos Mirandinos é a primeira réplica moderna do Santuário da Virgem de Fátima, tendo abertura prevista para 13 de Outubro.

Localizado no sector de Lomas de Urquía, no concelho de Carriza, a obra da autoria da Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima de Los Altos Mirandinos pretende criar uma maior aproximação aos moradores da cidade, bem como tornar-se num ponto de encontro para toda a comunidade portuguesa daquela região.