Delegação dos EUA reúne-se com Presidente palestiniano

Uma delegação americana liderada pela secretária de Estado Adjunta para o Médio Oriente, Barbara Leaf, reuniu-se ontem em Ramallah com o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, no âmbito da visita que Joe Biden deve fazer à região.

Durante a reunião, Mahmoud Abbas reiterou o pedido de retirar a Organização de Libertação da Palestina (OLP) da lista de entidades terroristas dos Estados Unidos, e de reabrir o gabinete da OLP em Washington e o consulado americano para os palestinianos em Jerusalém, encerrados na administração de Donald Trump, disse o seu gabinete num comunicado.

Mahmoud Abbas e Barbara Leaf, que iniciou no sábado uma visita de três dias a Israel e aos territórios palestinianos, discutiram as relações entre os Estados Unidos da América (EUA) e a Palestina, "a assistência aos palestinianos e o reforço das relações", disse na rede social Twitter o Departamento de Estado norte-americano.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha-se comprometido a reabrir o consulado dos EUA para Jerusalém Oriental, fechado por Donald Trump, cuja administração reconheceu Jerusalém como capital de Israel, suscitando a ira dos palestinianos, que aspiram a fazer da parte oriental da cidade a capital do seu futuro Estado.

No entanto, Israel opõe-se à reabertura deste consulado para os palestinianos em Jerusalém, sugerindo em vez disso que os Estados Unidos abram essa missão diplomática em Ramallah, sede da Autoridade Palestiniana na Cisjordânia ocupada.

Nos últimos dias, os EUA mudaram o nome do seu escritório para os palestinianos, de Unidade para os Assuntos Palestinianos para Gabinete para os Assuntos Palestinianos, sem o definirem como um consulado.

O gabinete "funciona sob os auspícios da embaixada dos EUA em Jerusalém, mas informa diretamente sobre questões substantivas" ao Departamento de Estado em Washington, disse à agência France-Presse um porta-voz da nova estrutura, que visa "reforçar" a forma como os diplomatas dos EUA informam sobre a questão palestiniana.

As mudanças surgem antes de uma possível visita do Presidente Joe Biden à região. Joe Biden tinha inicialmente planeado visitar Israel, os Territórios Palestinianos e a Arábia Saudita no final de junho, mas esta possível viagem foi adiada para julho, de acordo com meios de comunicação social norte-americanos.

No entanto, a visita da delegação liderada por Barbara Leaf visa "preparar a visita do Presidente Biden, que quer encontrar-se com o Presidente Mahmoud Abbas", divulgou hoje a agência oficial palestiniana, Wafa.