Presidente Biden acusa petrolífera ExxonMobil de baixar produção e aumentar preços

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou hoje a petrolífera ExxonMobil de manter baixa a produção de gasolina para continuar com preços altos e tirar disso benefícios, numa estratégia que prejudica os consumidores. "Exxon teve mais benefícios do que Deus este ano", disse Biden durante um discurso no porto de Los Angeles.

O Presidente norte-americano assegurou que a ExxonMobil, a maior petrolífera dos Estados Unidos, não está a usar terrenos que tem alugados para produzir energia com o objetivo de manter a produção baixa, enquanto a procura e os preços aumentam para valores que não são vistos há anos. "Não estão a perfurar os terrenos. Estão a tornar a comprar as próprias ações na bolsa, e não estão a fazer inversões. Exxon que comece a inverter, que comece a pagar os seus impostos", sublinhou Biden.

As críticas do Presidente chegam numa altura em que os preços da gasolina nos Estados Unidos estão nos 4,99 dólares em média (1,32 por litro), um dos valores mais altos jamais registados, de acordo com a Associação Automobilística do país (AAA, na sigla em inglês). Além disso, segundo dados publicados na sexta-feira pelo Gabinete de Estatísticas Laborais, a inflação no país disparou, em maio, até 8,6 %, a taxa mais alta nos últimos 40 anos. Essa nova escalada dos preços de consumo é empurrada sobretudo pelo forte encarecimento da energia.

Biden atribuiu a subida dos preços à guerra na Ucrânia iniciada pelo Presidente russo, Vladímir Putin, e argumentou que, apesar da elevada inflação, o mercado laboral encontra-se numa situação de força nunca vista desde a Segunda Guerra Mundial, com um desemprego de apenas 3,6%. "Entendo que os americanos estejam ansiosos. Eu cresci numa casa onde o preço da gasolina tinha subido e era disso que falávamos à mesa. Produz um impacto nos preços da comida, que subiram", disse ainda Joe Biden, que por vezes recorda as suas origens humildes, numa família em que o pai chegou a ser vendedor de automóveis.