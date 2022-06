Presidente da República evoca Gago Coutinho e Sacadura Cabral como símbolos da audácia portuguesa

O Presidente da República evocou hoje os aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, "símbolos de determinação, coragem, audácia e engenho do povo português", por ocasião do centenário da primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que "há precisamente 100 anos concluía-se, na cidade do Rio de Janeiro, a heroica e atribulada Travessia Aérea do Atlântico Sul".

Gago Coutinho e Sacadura Cabral, os protagonistas de uma "odisseia", assim descreveu o chefe de Estado, "são e serão heróis" da História de Portugal e são "símbolos de determinação, coragem, audácia e engenho do povo português".

Em 17 de junho de 1922 os dois aviadores concluíram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, que tinha começado em Belém (Lisboa) no dia 30 de maço desse ano.

Das três aeronaves utilizadas pelos aviadores, apenas o "Santa Cruz" -- construído em madeira e forrado a tela -- sobreviveu, estando exposto no Museu da Marinha. Os seus antecessores estão no fundo do Oceano Atlântico.