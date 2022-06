Plataforma do Observatório Nacional da Desertificação lançada hoje

A Plataforma do Observatório Nacional da Desertificação (OND), com o objetivo de promover um portal de dados abertos, é lançada hoje, dia da Desertificação e Seca.

A plataforma será lançada oficialmente durante um seminário organizado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Mogadouro, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

O objetivo da plataforma passa por "desenvolver e operacionalizar a infraestrutura de dados de suporte do OND e promover um portal de dados abertos, que concentre a informação obtida no âmbito da atividade do Observatório sem encargos para os utilizadores".

De acordo com o mesmo comunicado, o projeto "visa também promover e acompanhar a constituição e funcionamento de painéis de monitorização 'online' ('dashboards'), para a monitorização dos indicadores relevantes no contexto do OND", disponibilizando também interligação às bases de dados relevantes de outras entidades.

"A par dos planos de gestão eficiente da água e dos recursos hídricos já implementados, esta é mais uma iniciativa que responde à necessidade, cada vez mais urgente, de combater a desertificação, procurando assegurar a neutralidade da degradação dos solos e para mitigar os efeitos da seca", refere.

Segundo a página oficial, o OND tem como principais funções o acompanhar, monitorizar e avaliar as medidas e os instrumentos de política aplicáveis ao combate à desertificação e à mitigação da seca, assim como monitorizar os resultados do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) 2014 e o contributo nacional para os indicadores, da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNUCD) e a sua aplicação.

O dia da desertificação e seca 2022 é assinalado hoje a nível mundial com o mote: "Superar a Seca Juntos".