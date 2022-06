Autoridades ucranianas acusam forças russas de destruírem todas as pontes em Severodonetsk

As autoridades ucranianas denunciaram que as forças russas destruíram todas as pontes de Severodonetsk, na província de Lugansk, embora tenham assegurado que a cidade ainda não foi "totalmente" capturada pelo exército russo.

"Todas as pontes foram destruídas, mas Severodonetsk não está isolada", disse o chefe da Administração Regional de Lugansk, Sergii Gaidai, na rede social Facebook, antes de sublinhar que "os nazis ainda não capturaram Severodonetsk, pois uma parte da cidade permanece sob controlo ucraniano."

Gaidai também sublinhou que "a retirada [de civis] não é possível" e alertou que "a população de Severodonetsk que permanece na cidade sobrevive em condições extremamente difíceis".

O responsável ucraniano afirmou ainda que as forças russas continuam "a atacar intensamente" a cidade de Lysychansk, também localizada nesta província, na região de Donbass, referindo ainda que nesta cidade está a decorrer uma retirada da população.

As cidades de Severodonetsk e Lysychansk estão localizadas na parte de Lugansk não controlada pela autoproclamada República Popular de Lugansk, cuja declaração unilateral de independência foi reconhecida - juntamente com a da República Popular de Donetsk - pelo Presidente russo, Vladimir Putin, dias antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.