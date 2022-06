Seis distritos do continente sob aviso laranja devido ao tempo quente

Seis distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de continuação de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso laranja até às 18:00 de terça-feira devido aos valores elevados da temperatura.

Também por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Vila Real, Viseu, Santarém e Setúbal sob aviso amarelo até às 18:00 de terça-feira e o de Braga até às 18:00 de hoje.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo IPMA, o distrito da Guarda apresenta hoje "risco extremo" de exposição à radiação ultravioleta e os restantes distritos do país risco "muito elevado".

O IPMA recomenda para as regiões em risco extremo que se evite o mais possível a exposição ao sol.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, em Portugal continental, tempo quente, com possibilidade de aguaceiros e trovoada durante a tarde no interior Norte e Centro, e vento fraco a moderado. As temperaturas máximas previstas para hoje variam entre os 26 graus celsius em Aveiro e os 41 em Évora.