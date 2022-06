Pelo menos seis feridos em dois ataques com faca na Alemanha

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na sequência de dois ataques com faca ocorridos numa escola primária e numa universidade em diferentes cidades da Alemanha, adiantaram sexta-feira as autoridades do país, que detiveram dois suspeitos.

Um dos ataques ocorreu numa escola primária na cidade de Esslingen, perto de Estugarda, no sul alemão, e fez dois feridos graves, uma criança de sete anos e uma mulher de 61 anos.

O suspeito, um holandês de 24 anos, fugiu do local, embora mais tarde tenha sido capturado em Estugarda, a 15 quilómetros de Esslingen, anunciaram na noite de sexta-feira as autoridades alemãs, citadas pelas agência de notícias Europa Press.

De momento, as motivações do crime ou detalhes quanto à relação do suspeito com as vítimas são desconhecidos.

Os feridos estão a receber cuidados médicos e não se encontram em perigo de vida, segundo a agência alemã Deutsche Presse-Agentur (DPA).

No que diz respeito ao segundo ataque, que ocorreu na Universidade de Ciências Aplicadas de Hamm-Lippstadt, na cidade de Hamm, oeste alemão, o agressor foi detido pela polícia, após ser travado por vários estudantes.

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, encontram-se em estado grave, tendo esta última sido submetida a uma cirurgia de urgência.

As autoridades indicaram que há indícios de que o suposto agressor sofre de uma doença de foro mental e será examinado hoje por um especialista, informou ainda a DPA.