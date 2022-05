Funchal em destaque no Salão Imobiliário de Portugal

O Salão Imobiliário de Portugal (SIL), realiza-se de 12 a 15 de Maio de 2022, na FIL (Parque das Nações), em Lisboa, sendo que a Madeira participará como região convidada.

O evento, que se realiza normalmente em Outubro, foi antecipada para este mês, decorrendo em simultâneo com a TEKTÓNICA – feira líder da construção em Portugal.

A Fundação AIP justifica a decisão, uma vez que "o 1º semestre é um período mais propício à aquisição de imoveis, especialmente para o segmento Residencial Turístico".

"Esta é mais uma oportunidade para os promotores e mediadores apresentarem também os seus activos para venda e para aluguer temporário (Verão)", clarifica a organização em comunidado de imprensa.

Este ano, em destaque estará o 'SIL CIDADES', que dará maior visibilidade às mesmas através da participação dos municípios (quer na exposição, quer nas conferências), que darão a conhecer os seus activos imobiliários e todas as suas potencialidades aos investidores e aos cidadãos em geral.

A Madeira, enquanto região convidada e "rica no sector imobiliário e turístico", dará a conhecer os seus activos imobiliários e as inúmeras oportunidades para investimento.

"As transações de imóveis na RAM no biénio 2019-2020 geraram cerca de 920 milhões, sendo que 16% corresponderam a vendas a não residentes. O Governo Regional, reconhecendo o peso económico do scetor imobiliário, apoia activamente as empresas madeirenses na angariação de clientes com elevado poder aquisitivo", destaca a organização citando, Miguel Albuquerque.

Ainda nas palavras do presidente, o SIL é "um ponto de encontro obrigatório para conhecer as últimas tendências dos principais especialistas do sector imobiliário e identificar potencias parceiros e negócios, sendo por isso a presença das empresas madeirense ligadas ao sector extremamente importante na estratégia promocional do Governo Regional“.

As conferências 'SIL CIDADES' e 'SIL INVESTMENT PRO', nos dias 12 e 13 de Maio respetivamente, destinam-se aos profissionais do sector.

O 'SIL Cidades' contará ainda na sua abertura, no 1º painel, com os presidentes de Câmara Carlos Moedas, de Lisboa, Rui Moreira, do Porto e Pedro Calado, do Funchal, que debaterão 'O Passado, o Presente e o Futuro das Cidades'.