Reaberta fronteira entre Angola e Namíbia após mais de dois anos encerrada

A fronteira entre Angola e Namíbia reabriu esta quarta-feira, após mais de dois anos encerrada devido à pandemia de covid-19, divulgou o Ministério do Interior angolano, que sublinhou os "avultados prejuízos" que as economias dos dois países sofreram.

"Depois dos mais de dois anos de encerramento, que causaram avultados prejuízos às duas economias, (...) o titular do poder executivo, o camarada Presidente, João Lourenço, entendeu reabrir a fronteira, mediante concertação com o Governo da Namíbia", realçou o ministro do Interior de Angola, Eugénio Laborinho, citado no comunicado divulgado na rede social Facebook.

O ato formal para a reabertura, que decorreu localidade namibiana de Oshikango, na fronteira entre os dois países, contou também com a presença do ministro do Interior da Namíbia, Albert Kawana, e da embaixadora de Angola na Namíbia, Juvenil Imperial, entre outros.

Por sua vez, o ministro do Interior da Namíbia sublinhou que a reabertura vai resolver "os problemas da estagnação das transações comerciais que afetaram muitos namibianos que dependem do comércio fronteiriço".

Segundo o comunicado do Ministério do Interior angolano, o governante da Namíbia apontou ainda que a Angola é "um parceiro indispensável" e que pretende continuar a trabalhar para "salvaguardar as excelentes relações".

Albert Kawana referiu também que tem "orientações precisas" do Presidente da Namíbia [Hage Geingob] para "trabalhar com as forças especiais namibianas a não permitirem a entrada de nenhuma arma ou munições no território angolano, nem outra situação capaz de contribuir para a desordem pública".