Moçambique reforça vigilância nas fronteiras com a África do Sul

As autoridades da província de Maputo reforçaram a vigilância sanitária nas fronteiras para travar uma eventual nova vaga de covid-19, devido ao surgimento de mais uma onda de infecções pelo novo coronavírus na África do Sul.

A diretora provincial de Saúde de Maputo, Iolanda Santos, disse à emissora pública Rádio Moçambique (RM) que foram colocadas brigadas nas fronteiras com a África do Sul para a monitorização do cumprimento do "protocolo sanitário".

A responsável avançou que as unidades de saúde da província também estão em alerta face à recente subida de casos no país vizinho.

Na última semana, o ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, alertou para o risco de o país voltar a registar uma subida de casos de covid-19 devido à nova vaga na África do Sul.

Moçambique acumula 2.201 mortes e 225.387 casos de covid-19, com cerca de 99% de recuperados e três internados.

Os números oficiais de infecções e mortes tornaram-se residuais face ao pico da quarta vaga registada no país em Janeiro e têm levado ao alívio das restrições.