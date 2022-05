Subiu para 10 o número de mortes causadas pelo colapso de edifício na Nigéria

O número de mortos devido ao colapso de um edifício de três andares em Lagos, capital económica da Nigéria, na noite do domingo, subiu para 10, incluindo uma criança, segundo dados divulgado hoje pelos serviços de resgate.

O edifício, cujo rés-do-chão e primeiro andar serviam de armazéns enquanto os 2.º e 3.º andares eram de habitação, situava-se no distrito de Ebute-Metta, na parte continental da metrópole de mais de 20 milhões de habitantes.

Oito corpos foram inicialmente retirados dos escombros e mais de 20 pessoas foram resgatadas, disse hoje à agência de notícias francesa AFP Ibrahim Farinloye, da Agência Nacional de Gestão de Emergências (Nema).

"Dois outros corpos, incluindo o de um menino de quatro anos, foram encontrados ontem [segunda-feira], elevando o número de mortos para 10", acrescentou Farinloye.

Até ao momento, 24 pessoas foram resgatadas pelos serviços de resgate, adiantou, depois de outra pessoa ter sido retirada dos escombros na segunda-feira.

Os bombeiros de Lagos confirmaram o novo balanço, adiantando que os sobreviventes sofreram "ferimentos de gravidade variável".

Está em curso uma investigação para determinar as causas do desmoronamento, sublinhou Farinloye.

O colapso de edifícios é comum na Nigéria, onde os padrões arquitetónicos e a manutenção dos edifícios são muitas vezes negligenciados.

Na segunda-feira, o Presidente Muhammadu Buhari apelou ao reforço destas normas.

"A frequência dos colapsos de edifícios no país é cada vez mais embaraçosa, as autoridades competentes devem trabalhar em estreita colaboração com os organismos profissionais para pôr fim a estes incidentes infelizes, mas evitáveis", disse.

Em novembro, o colapso de um arranha-céus em construção em Lagos matou 45 trabalhadores.

O edifício ruiu este domingo, cerca das 21:30, por razões ainda por determinar, segundo a Agência Nacional de Gestão de Emergências da Nigéria.