Saiba o que hoje é notícia

O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, proclamado pela ONU em 1993, é assinalado sob o lema "Jornalismo na Era Digital", para se refletir sobre o impacto do digital na liberdade de expressão, segurança dos jornalistas, acesso à informação e privacidade.

Para discutir este desafio e outros, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com o Governo do Uruguai, promove até quinta-feira uma conferência mundial.

Ainda dentro da ONU, mas em Genebra (Suíça), está prevista uma sessão especial com a participação da Alta-Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e dos laureados com o Nobel da Paz 2021, a jornalista filipina Maria Ressa e o jornalista russo Dmitry Muratov.

Num momento em que se trava uma guerra na Europa, o papel da imprensa e dos jornalistas que estão a cobrir o conflito na Ucrânia também está em destaque neste Dia Mundial.

Na segunda-feira, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, destacou o papel crucial dos jornalistas que estão a cobrir a guerra na Ucrânia, e acusou a Rússia de tentar "impedir o mundo de ouvir a verdade" ao "deter, sequestrar e visar" repórteres.

Segundo Borrell, que referiu que a segurança dos jornalistas "é uma prioridade da União Europeia", os profissionais da comunicação social "desempenham um papel crucial" para assegurar que graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional "não fiquem impunes".

Lembrou ainda que já foram mortos 10 trabalhadores ucranianos e internacionais de meios de comunicação social desde que a Rússia lançou, em 24 de fevereiro, a ofensiva militar na Ucrânia.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Uma exposição inédita de livros apreendidos e proibidos de circular pelos Serviços de Censura, durante a ditadura do Estado Novo, fica patente a partir de hoje na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, até 03 de setembro.

"Biblioteca da Censura: obras apreendidas e proibidas no Estado Novo", de entrada livre, mostra pela primeira vez originais apreendidos e proibidos, que foram recuperados da biblioteca da Censura e que apresentam marcas e rasuras feitas pelos seus agentes. São também apresentados relatórios de leitura dos censores.

A mostra inclui a peça sonora "No Escuro e à Escuta: A Censura e a Propaganda no Estado Novo", de Sofia Saldanha, com testemunhos dos escritores Luís de Sttau Monteiro, José Cardoso Pires e Bernardo Santareno, entrevistas e telefonemas entre censores.

De 1934 a 1974, a censura oficial do Estado Novo produziu mais de 10.000 relatórios de leitura de livros de autores portugueses, lusófonos e estrangeiros, em edição original ou tradução, que entravam em território internacional. A par da propaganda, da repressão exercida pelo Estado através da polícia política, do clima de medo e autocensura, a atuação da Censura "teve um impacto incomensurável não só no desenvolvimento das mentalidades e na vida intelectual do país, na produção e receção literárias, no quotidiano e obra dos escritores, mas também no legado que deixou às gerações vindouras", sublinha a BNP, na apresentação da mostra.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O ministro da Cultura português inicia hoje uma visita de três dias a Luanda, no âmbito da XII Reunião de Ministros da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tendo ainda previstos contactos com personalidades e instituições da cultura angolana.

Durante esta deslocação, Pedro Adão e Silva vai ainda participar na cerimónia de comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, na quinta-feira, e visitar escolas e projetos de cariz social.

O primeiro dia do programa do ministro português arranca com uma visita à Companhia de Dança Contemporânea de Angola, seguindo-se uma deslocação à produtora de conteúdos audiovisuais Geração 80 e à Livraria Kiela.

Pedro Adão e Silva passará depois pela Jahmek Contemporary Art, o Ateliê Mutamba e o Ateliê de Binelde Hyrcan, antes de visitar as instalações do Elinga Teatro.

***

O secretário-geral da ONU, António Guterres, prossegue hoje a sua visita em África, deslocando-se à Nigéria, depois de ter estado no Senegal e Níger, defendendo mais apoio para ultrapassar o impacto da covid-19 e da guerra na Ucrânia e para combater o terrorismo.

No Senegal, o líder das Nações Unidas apelou aos países ricos para que aumentem os seus investimentos em África, de forma a ajudarem o continente a recuperar dos danos provocados pela pandemia e pela guerra na Ucrânia.

Já no Níger, defendeu que a comunidade internacional "deve investir a fundo" na ajuda ao exército nigerino para combater os grupos terroristas que operam no país e na região africana.

Na Nigéria, Guterres deverá encontrar-se com o Presidente, Muhammadu Buhari.

Nos três países, o secretário-geral da ONU também tinha previstos encontros com representantes da sociedade civil e líderes religiosos.

PAÍS

O vereador da Câmara de Barcelos Domingos Pereira conhece hoje a sentença do caso em que está acusado de corrupção passiva, por alegadamente ter recebido 10 mil euros em troca da garantia de um emprego no município.

A leitura do acórdão, no Tribunal de Braga, está agendada para as 14:00, depois de ter sido inicialmente marcada para o início de abril.

Segundo uma nota do Ministério Público (MP), divulgada em junho de 2021, Domingos Pereira foi acusado por um crime de corrupção passiva de titular de cargo político agravado.

Ainda de acordo com o MP, em 25 de janeiro de 2016, uma mulher, também arguida no processo, procurou Domingos Pereira no gabinete, dizendo-lhe que queria que o filho, que exercia funções no município no âmbito de um contrato de Emprego-Inserção, ficasse, findo tal contrato, ao serviço da autarquia. Na ocasião, a mulher terá, segundo o MP, dado ao vereador, no interior de um envelope, 10.000 euros em notas, "como compensação pelas suas diligências nesse sentido".

Em declarações à Lusa quando a nota do MP foi divulgada, Domingos Pereira negou "terminantemente" ter recebido qualquer quantia como contrapartida para garantir um emprego no município.

Em 2016, Domingos Pereira era vereador eleito pelo PS, mas desfilou-se, entretanto, do partido e fundou o movimento independente Barcelos, Terras de Futuro (BTF). Nas últimas autárquicas, o BTF concorreu coligado com o PSD e o CDS-PP e Domingos Pereira voltou a ser eleito, continuando a exercer o cargo de vereador na Câmara de Barcelos.

SOCIEDADE

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) divulga dados da atividade de colheita e transplantação de órgãos, tecidos e células em 2021, que indicam que a doação e transplantação de órgãos, tecidos e células está a aumentar em Portugal, após a reorganização da atividade dos hospitais provocada pela pandemia

Segundo o instituto, em relação a 2020, a doação de órgãos de dador falecido aumentou cerca de 19%, com mais 49 dadores, verificando-se ainda um aumento de 12% na transplantação com mais 86 órgãos transplantados em 2021.

A atividade com tecidos e células apresenta também tendência crescente, com aumento de cerca de 15% do número de tecidos colhidos.

A nível europeu, todos os anos, milhares de pessoas são colocadas em lista de espera ativa para transplantação e, em 2020, primeiro ano da pandemia, 43.183 novos doentes foram inscritos, dos quais 750 portugueses.

Numa sessão de apresentação dos dados será lançado o debate sobre a colheita de órgãos em dadores em paragem cardiocirculatória controlada, como forma de melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde nesta área