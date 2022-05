Marcelo lamenta morte de ex-Presidente são-tomense Evaristo Carvalho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou ontem à noite a morte do antigo chefe de Estado de São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho, em Lisboa, enviando condolências ao povo são-tomense.

"O Presidente da República apresenta as mais sinceras condolências ao povo de São Tomé e Príncipe e ao seu Presidente Carlos Vila Nova, pelo falecimento do antigo Presidente Evaristo Carvalho, que sempre teve excelentes relações com Portugal, antes e durante o seu mandato", lê-se numa mensagem divulgada no 'site' oficial da Presidência da República Portuguesa.

Evaristo Carvalho morreu no sábado, aos 80 anos, em Lisboa, vítima de doença prolongada, disse à Lusa fonte familiar.

O antigo chefe de Estado são-tomense (2016-2021) estava internado num hospital em Lisboa e faleceu pelas 22h00 (hora local, menos uma em São Tomé).

Eleito Presidente de São Tomé e Príncipe em 18 de julho de 2016, Evaristo Carvalho exerceu o mandato até 02 de outubro de 2021, quando lhe sucedeu Carlos Vila Nova.

Pai de 25 filhos, Evaristo Carvalho era um histórico da política são-tomense, tendo sido, por duas ocasiões, primeiro-ministro em governos de iniciativa presidencial.

Técnico de agricultura, Evaristo Carvalho começou por ser um quadro do partido único, Movimento para a Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), após a independência e até ao início do multipartidarismo, na década de 1990.

Foi chefe de gabinete de Miguel Trovoada quando este foi chefe de Estado do país e aderiu ao Ação Democrática Independente (ADI), partido hoje liderado pelo filho daquele e antigo primeiro-ministro, Patrice Trovoada.

Grã-Cruz da ordem do Infante D. Henrique

Recordando uma notícia de 1 de Outubro de 2021, publicada no site da Presidência das República, escrevia-se que Marcelo Rebelo de Sousa "condecorou o Presidente cessante da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, numa cerimónia realizada no salão nobre da Chancelaria da Embaixada de Portugal em São Tomé".

E acrescentava: "Esta homenagem ao Presidente Evaristo Carvalho destaca o papel do condecorado no estreitamento dos laços e relações entre os dois países e o trabalho efetuado no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa."

E ainda terminava recordando que "a cerimónia decorreu na véspera da Tomada de Posse do novo Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova".