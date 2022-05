Zelensky mostra-se satisfeito com 'status quo' da China

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou hoje satisfação com a política de 'status quo' mantida pela China em relação à invasão russa do seu país.

"Isso é melhor do que ajudar a Rússia. (...) Eu gostaria de acreditar que, pelas costas, a China não adotará uma política diferente. É por isso que estamos satisfeitos com este 'status quo'. Digo-o com sinceridade", argumentou Zelensky, durante a participação virtual numa sessão do Fórum Económico Mundial, em Davos.

Contudo, questionado sobre se a China poderá desempenhar algum papel na pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra, Zelensky mostrou mais reservas.

"Não tenho a certeza de que a China o fará", admitiu o Presidente ucraniano, acrescentando que também não acredita que a China tome medidas nem a favor, nem contra a Ucrânia.

"Acho que, neste ponto, os Estados Unidos poderão influenciar a posição da China. E isso influenciará a Rússia", comentou o Presidente da Ucrânia, reiterando o seu pedido de apoio da comunidade internacional para lidar com a agressão da Rússia.

Zelensky garantiu que o seu país não vai desistir de proteger a soberania do seu território.

"A Ucrânia não vai ceder no seu território. Estamos a lutar no nosso país, na nossa terra", disse Zelensky, repetindo que a luta dos ucranianos é "pela liberdade, pela independência, pelo futuro".