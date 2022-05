Boris Johnson discute com Zelensky rotas alternativas para cereais

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discutiram hoje a necessidade urgente de novas rotas de exportação de cereais ucranianos, para combater a subida dos preços.

Perante o bloqueio dos portos do mar Negro pelas tropas russas, os dois dirigentes vão "estudar opções para abrir rotas de abastecimento cruciais, marítimas e terrestres, para a exportação de cereais ucranianos", indicou um porta-voz num comunicado.

Johnson está preocupado com as "crescentes consequências internacionais da invasão ilegal da Rússia e do bloqueio cobarde e imprudente do presidente Putin aos portos do Mar Negro da Ucrânia, incluindo o aumento dos preços dos alimentos nos países em desenvolvimento".

O governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, alertou esta semana para a subida dos preços dos produtos alimentares poderá resultar numa situação "apocalíptica", especialmente nos países em desenvolvimento.

A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou hoje que "a invasão da Ucrânia pela Rússia precipitou uma série de consequências económicas e sociais pelo mundo", sendo uma das mais preocupantes o corte nos fornecimentos de cereais e fertilizantes, e o aumento dos preços do petróleo, uma situação particularmente grave para os países africanos.

Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores mundiais de cereais e fertilizantes, sendo responsáveis por mais de metade do fornecimento mundial de óleo de girassol e de 30% do trigo.

Johnson confirmou o novo pacote de 1.300 milhões de libras (1.540 milhões de euros) de ajuda militar para a Ucrânia anunciado este mês, e o envio em breve de artilharia de longo alcance, mísseis antinavio e drones.

Sobre a situação na região de Donbass, onde a Rússia está a incidir os seus esforços, o chefe de governo britânico expressou a "absoluta admiração pelos bravos defensores de Mariupol" e exigiu que a Rússia "trate os prisioneiros de guerra com dignidade e respeito".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, ataque condenado pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.