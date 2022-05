Portugal condecora funcionário ucraniano por operações de repatriamento

O primeiro-ministro condecorou hoje, em Kiev, em nome do Presidente da República, um funcionário ucraniano da embaixada portuguesa que se distinguiu nas operações de repatriamento de cidadão nacionais e luso-ucranianos nos primeiros dias de guerra.

António Costa entregou a Andryi Putilovsky, com 25 anos de serviço na embaixada de Portugal na Ucrânia, as insígnias da Ordem da Liberdade, numa cerimónia também marcada pelo regresso a Kiev do embaixador de Portugal, António Alves Machado.

O embaixador português destacou as ações Andryi Putilovsky nos primeiros dias da guerra, quando as forças russas estavam a cercar a capital ucraniana e se temia que a capital pudesse cair para as tropas de Moscovo.

O funcionário, que exerce as funções de assistente técnico e de contabilista, conseguiu repatriar muitos portugueses, luso-ucranianos e até brasileiros.

"O pessoal desta embaixada é a minha segunda família e Portugal tornou-se a minha segunda pátria", declarou Andryi Putilovsky.

"Estamos aqui a distinguir um grande funcionário ao serviço do Estado português", considerara antes o embaixador de Portugal na Ucrânia.

António Costa, por sua vez, disse ser para si "uma grande honra atribuir em nome do Presidente da República" as insígnias da Ordem da Liberdade a Andryi Putilovsky, e salientou a ação do funcionário "nos momentos mais difíceis da guerra" para a capital ucraniana.

"Esta embaixada nunca fechou e esteve sempre aberta ao público", acrescentou o embaixador de Portugal na Ucrânia.