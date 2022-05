Santos Silva enaltece povo que soube "construir a sua própria nação"

O presidente da Assembleia da República enalteceu que hoje, no vigésimo aniversário da independência de Timor-Leste, um povo que soube "construir a sua própria nação" mas também os portugueses "que nunca faltaram ao apoio aos timorenses".

"No vigésimo aniversário da independência de #Timor-Leste, celebramos um povo que soube lutar pelo seu direito à independência, à paz e à identidade, e construir a sua própria nação", lê-se numa mensagem na conta de Augusto Santos Silva na rede social 'Twitter'.

Na opinião do presidente do parlamento português, é também celebrado "o povo português, que nunca faltou com o apoio aos timorenses, e as Nações Unidas, exemplares na aplicação do direito e na ajuda à formação do novo Estado".

Hoje, Timor-Leste celebra 20 anos da restauração da independência, conseguida após uma luta de libertação contra a ocupação indonésia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em Díli para as celebrações dos 20 anos da restauração da independência de Timor-Leste, em representação do Estado português e da União Europeia.

O chefe de Estado português esteve também presente na quinta-feira na cerimónia de investidura do novo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos-Horta, que tomou posse como o quinto Presidente desde a restauração da independência.