O príncipe da Noruega Sverre Magnus, a princesa Mette-Marit, a princesa Ingrid Alexandra, o príncipe herdeiro Haakon, a rainha Sonja e o rei Harald V saúdam a sua população da varanda do palácio durante as celebrações Dia da Constituição Norueguesa no Parque do Castelo em Oslo, na Noruega.