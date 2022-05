Um morto e 85 feridos em acidente de comboio em Barcelona

O maquinista de um comboio de passageiros morreu hoje após a composição colidir com uma carruagem de carga que descarrilou e feriu 85 pessoas, duas delas com gravidade, entre as estações Sant Boi de Llobregat e Molí Nou, em Barcelona.

A colisão ocorreu cerca das 18:00 (17:00, em Lisboa), quando a terceira carruagem de um comboio de carga que transportava potássio descarrilou na entrada da estação de Sant Boi e colidiu com a cabine de comboio de passageiros na linha Llobregat-Anoia da rede ferroviária do operador ferroviário catalão FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Naquele momento, o comboio estava a sair do terminal com cerca de 150 passageiros a bordo, informou a FGC.

O maquinista do comboio de passageiros morreu com o impacto.

Em relação aos passageiros, 77 receberam alta no local, enquanto as duas pessoas feridas com gravidade foram encaminhadas para o hospital de Broggi.

Seis outros feridos com ferimentos leves foram transportados para unidade hospitalar de San Boi e outro também leve para o hospital de Viladecans, informou a Proteção Civil local.

Paralelamente, as equipas do FGC no local do acidente estão a avaliar a situação para apurar as causas do descarrilamento.

Os bombeiros, que enviaram 10 unidades para a zona do acidente, evacuaram as quatro carruagens do comboio com passageiros feridos.