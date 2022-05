Nacionalistas pró-Rússia protestam em Sofia e pedem demissão do Governo Búlgaro

Um partido nacionalista pró-Rússia organizou hoje uma manifestação de protesto em frente ao parlamento em Sofia, pedindo a demissão do Governo búlgaro, que acusa de falhar no combate à crise económica no país.

Várias centenas de partidários do partido Vazrazhdane exigiram que a coligação centrista do primeiro-ministro Kiril Petkov renuncie, porque "atrai a Bulgária para a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia na Ucrânia".

Acenando com bandeiras búlgaras e algumas russas, os participantes gritaram 'slogans' antigovernamentais, acusando o Executivo de estar mais preocupado com a Ucrânia do que com o seu próprio povo.

Os organizadores insistiram que a Bulgária deveria agir como conciliadora entre a Rússia e a Ucrânia, em vez de contribuir para armar um dos lados e, assim, alimentar o conflito.

Os manifestantes instaram o Governo a renunciar, abrindo caminho a novas eleições que permitiriam ao Vazrazhdane governar a Bulgária "de acordo com os interesses nacionais".

Mais tarde, os manifestantes marcharam para a sede do município de Sofia, onde entraram em confronto com a polícia, enquanto tentavam remover uma bandeira ucraniana do edifício.

A Bulgária, que estava entre os aliados mais próximos de Moscovo durante os tempos soviéticos, agora é um estado-membro da NATO e da União Europeia.

Os laços tradicionais com a Rússia, baseados na religião comum e na herança cultural, estão a ser postos em causa, porque muitos cidadãos estão horrorizados com o derramamento de sangue causado pela agressão russa.

Ainda assim, muitos búlgaros partilham fortes sentimentos pró-Rússia que favorecem os líderes populistas.

O partido Vazrazhdane tem atualmente 13 deputados entre os 240 lugares da Assembleia Nacional, que têm sido fortes apoiantes da invasão russa da Ucrânia.