Governador pró-russo de Kherson desmente planos de expansão territorial

O governador pró-russo da região ucraniana de Kherson, Vladimir Saldo, promovido por Moscovo em finais de abril, disse hoje que não existem planos para unir o território à península da Crimeia anexada pela Rússia em 2014.

"Tudo isso são especulações de bastidores. Não há discussões oficiais sobre o assunto nem existem esses planos", disse Saldo à agência oficial russa TASS.

Por outro lado, de acordo com Vladimir Saldo - que foi autarca durante três mandatos e que apoiou a "operação militar especial" da Rússia na Ucrânia - podia ser criado um "distrito federal" constituído pelas regiões da Crimeia, Kherson e Zaporiyia.

Mesmo assim, sublinhou que "apesar de tudo" a região vai manter-se e que "não há planos sobre mudanças administrativas e territoriais".

Em finais de abril uma alta patente militar do Exército russo afirmava, pela primeira, que Moscovo queria criar um corredor terrestre desde o Donbass, leste da Ucrânia, até à Crimeia, no sul do país.

O major-general russo, Rustam Minnekeyev, do Distrito Militar Central, já disse anteriormente que a Rússia prevê controlar todo o leste da Ucrânia e também o sul assim como pretende criar um ponto de acesso à região separatista pró-russa da Transnístria na Moldova.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de Fevereiro e a ofensiva militar provocou já a morte de mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.