Chega Madeira contesta a nova subida de preços dos combustíveis

"Numa semana em que o barril Brent teve uma decida significativa e foi aprovado na Assembleia da República a descida do imposto ISP", situa o Chega Madeira, o partido "vem mais uma vez repudiar a subida de preços dos combustíveis, sem qualquer justificativa plausível pelo Governo da Região Autónoma da Madeira", lamentam em nota de imprensa.

Mais, referem, "já se adivinha que na segunda quinzena de Maio, o Governo Regional através do secretário 'emprestado' da Economia, fará uma operação de charme mediático baixando alguns cêntimos o preço dos combustíveis praticados nas bombas, e assim, quem sabe, fará um arraial para adormecer os mais distraídos com umas ponchas de borla", ironizam. "Na esperança que o povo se esqueça, que com o que Governo Regional lucrar nestes sete dias, dará com certeza para cobrir as despesas do arraial e pagar ainda em bitcoins, umas férias em Miami aos membros do Governo", acusam.

Para o Chega Madeira "esta subida de preços dos combustíveis vem, mais uma vez, asfixiar as famílias madeirenses, sobretudo aquelas que vivem no limiar da pobreza", reforça.

Por isso, "nem o Chega Madeira, nem os outros partidos, podem ficar indiferentes a estas acções sem escrúpulos provenientes da coligação governamental PSD/CDS, que privilegiam os seus próprios interesses, em detrimento das necessidades do povo que os elege", insiste.