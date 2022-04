Tecidos leves e frescos para a Primavera só na Epopeia Casa de Tecidos

Com a chegada da Primavera, os tecidos leves e florais voltam a fazer parte das preferências da nossa clientela para as suas próximas criações.

Na Epopeia Casa de Tecidos, no número 60 da rua dos Tanoeiros, no Funchal, encontra uma grande variedade de artigos em algodão para cama de bebé, desde os estampados 100% algodão, o piquêt e o fustão lisos, ideais para bordar colchas de bebé, a cambraia lisa que serve também para o Bordado Madeira e, como não poderia deixar de ser, as estampas de bonecos e flores.

A acrescentar à lista, temos ainda duas qualidades de tecidos de gama alta, qualquer um deles com 1.80m e 3 m de largura. O destaque vai para o tecido 100% linho Sampedro nas cores branca e bege e ainda para o tecido 100% linho belga que é, aliás, muito utilizado pelas casas de bordado.

Visite-nos na Rua dos Tanoeiros, nº. 60, no Funchal, de segunda a sexta das 9h00 até às 19 horas e aos sábados das 9h00 às 13 horas. Na nossa loja, encontre tudo o que precisa para dar asas à sua criatividade!

Epopeia Casa de Tecidos

Contacto: 935 771 815 E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/EpopeiaCasaDeTecidos

Instagram: https://www.instagram.com/epopeiacasadetecidos/