Kiev e Moscovo sem acordo para corredores humanitários pelo terceiro dia consecutivo

A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Verechtchuk, informou que Kiev e Moscovo não conseguiram chegar a acordo para a organização hoje de corredores humanitários para retirar civis, o que acontece pelo terceiro dia consecutivo.

"Hoje, (...) infelizmente, não existe qualquer corredor humanitário. Os bombardeamentos intensos continuam em Donbass", no leste do país, onde Kiev disse que as forças russas lançaram uma grande ofensiva na segunda-feira, escreveu a governante na plataforma de mensagens Telegram.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.