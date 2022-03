Sporting tenta 'limpar' imagem em Manchester no previsível 'adeus'

O Sporting defronta hoje o Manchester City, em Inglaterra, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, num encontro em que os ‘leões’ vão tentar ‘limpar’ a imagem deixada no primeiro jogo (5-0).

Com a eliminatória já fechada, como o próprio treinador Rúben Amorim já assumiu, o Sporting defronta os atuais campeões ingleses com várias 'baixas', situação que deverá levar o técnico ‘leonino’ a apostar em jogadores menos utilizados e até da equipa B, como aconteceu com Dário Essugo, titular na última jornada da I Liga, com o Arouca (2-0), mas que hoje ficará de fora do 'onze', segundo o técnico revelou na terça-feira.

Matheus Nunes, castigado, não viajou para Inglaterra, assim como João Palhinha, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, todos lesionados.

Na primeira mão, no Estádio José Alvalade, o argelino Riyad Mahrez (07 minutos), o português Bernardo Silva (17 e 44), e os ingleses Phil Foden (32) e Raheem Sterling (58) construíram a goleada dos campeões ingleses.

O encontro está agendado para as 20:00 e será arbitrado pelo turco Halil Umut Meler.

À mesma hora, Real Madrid e Paris Saint-Germain defrontam-se na capital espanhola, depois de os parisienses terem vencido por 1-0 na primeira mão dos 'oitavos'.