Mais de mil escritores e artistas assinam carta a condenar invasão russa

Mais de um milhar de escritores e artistas de todo o mundo, entre eles alguns Nobel, como o turco Orhan Pamuk e a bielorrussa Svetlana Alexievich, assinaram uma carta condenando a invasão russa da Ucrânia, anunciou a PEN Internacional.

A carta, iniciativa daquela organização internacional de defesa da liberdade de expressão literária, visa manifestar solidariedade para com jornalistas, escritores e artistas da Ucrânia, pedindo o "fim imediato do derramamento de sangue" no país.

Margaret Atwood, Paul Auster, Jonathan Franzen, Maria Ressa - jornalista que venceu o Prémio Nobel da Paz em 2021 - Salman Rushdie, Olga Tokarczuk, Benjamin Moser, Joyce Carol Oates e Siri Hustvedt são outras personalidades que assinaram o documento da PEN Internacional, presidida desde setembro de 2021 pelo escritor turco Burhan Sonmez.

"Nós, artistas de todo o mundo, estamos chocados com a violência desencadeada pelas forças russas contra a Ucrânia", lê-se na missiva, que sublinha ainda a união dos signatários "na condenação de uma guerra sem sentido, instigada pela recusa do Presidente Putin em aceitar os direitos do povo ucraniano de debater a sua futura aliança e História, sem a interferência de Moscovo".

Esta carta é ainda assinada por escritores e artistas como Tsitsi Dangarembga, Anthony Doerr, Aleksandar Hemon, Yann Martel, Elif Shafak, Colm Toibin, Ludmila Ulitskaya, George Saunders, Peter Schneider, Francisco Goldmann, Sara Martínez Castro, Arben Çejku, Branko Cegec, Ruxandra Cesereanu, Jade Chang, Natalia Chepik, Ron Chernow, Tatyana Chernysheva, Herménégilde Chiasson, entre outros.

"Todos os indivíduos têm o direito à paz, à liberdade de expressão e de reunião. A guerra de Putin é um ataque à democracia e à liberdade, não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo", sustenta a carta.

Em setembro de 2021, o escritor turco Burhan Sonmez foi eleito presidente da PEN Internacional, sucedendo a Jennifer Clement, que tem a dupla nacionalidade mexicana e dos EUA e dirigia a instituição desde 2015.

Sonmez, nascido em Haymana, na Anatólia central, em 1965, é um escritor de família curda, que foi detido e torturado pelas suas atividades como líder estudantil e jurista comprometido com os direitos humanos depois do golpe militar de 1980 na Turquia.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.