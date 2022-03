G7 prepara "novas e severas sanções" à Rússia e condena crimes de guerra

Os países do G7 garantiram hoje que vão continuar a impor a Moscovo "novas e severas sanções" e a responsabilizar os autores de crimes de guerra na Ucrânia apelando ainda ao estabelecimento "rápido" de corredores humanitários neste país.

"Continuaremos a impor novas e severas sanções em resposta à agressão russa", realçaram os ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países mais industrializados do mundo e o chefe da diplomacia da União Europeia, num comunicado conjunto.

O G7, presidido este ano pela Alemanha, também saúda o acordo entre Moscovo e Kiev para o estabelecimento de "corredores humanitários", considerando este um "primeiro passo importante" que deve ser "implementado de forma confiável e rápida".

"Condenamos os ataques contra civis ucranianos e infraestruturas civis, incluindo escolas e hospitais. A Rússia deve respeitar plenamente as suas obrigações ao abrigo do direito internacional humanitário e os padrões de direitos humanos", pode ler-se.

"Em qualquer lugar dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia, organizações de ajuda humanitária ucranianas e da ONU, pessoal médico e trabalhadores não-governamentais devem ter acesso imediato, seguro e rápido às pessoas necessitadas", sublinharam ainda os países do G7.

Estas nações também asseguraram que vão "responsabilizar os autores de crimes de guerra, incluindo o uso indiscriminado de armas contra civis".

"Apoiamos as investigações e a recolha de provas em curso, nomeadamente pelo procurador do Tribunal Penal Internacional", destacaram.

Com a nova agressão, em andamento na Ucrânia, o Presidente Vladimir Putin "isolou a Rússia do mundo", salientaram os países do G7, apontando a votação esmagadora na Assembleia Geral das Nações Unidas a condenar a invasão russa e a pedir a retirada imediata.

Na sequência do bombardeamento da central nuclear de Zaporiyia, a maior da Europa e que se situa no sul da Ucrânia, o G7 instou a Rússia a acabar com os ataques.

"Qualquer ataque armado e qualquer ameaça contra instalações nucleares utilizadas para fins pacíficos constitui uma violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional (...)", lembraram os países do G7, grupo que inclui Alemanha e Estados Unidos , França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão.

O G7 apoia também a iniciativa do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, que procura um "acordo entre a Ucrânia e a Rússia que garanta a segurança das instalações nucleares na Ucrânia".

No comunicado conjunto, estas potências condenaram ainda a desinformação promovida "pelo governo russo e pelos 'media' afetos a este".

"O fluxo constante de alegações fabricadas coloca vidas adicionais em risco. Estamos determinados a combater a campanha de desinformação da Rússia", garantiram.