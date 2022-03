Maioria dos ucranianos que ficou na Madeira já têm situação regularizada no SEF

Cerca de 50 dos 73 cidadãos ucranianos que ficaram na Madeira já têm, à data, a sua situação regularizada junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Os restantes já têm agendamento para concluir o processo de autorização de residência. A informação foi avançada por Rita Andrade, esta manhã, no contacto que manteve com estas pessoas na unidade hoteleira onde estão alojados.

Na ocasião, a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, ainda no que toca à autorização de residência, remeteu para a condição de excepção que foi aprovada a nível nacional, para dizer que esse processo deverá ser praticamente automático e assim que tiverem a situação resolvida, como acontece com estas cinco dezenas, estes cidadãos ucranianos "poderão ser tratados como qualquer cidadão europeu a residir na Madeira", tendo acesso a todas as facilidades.