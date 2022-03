Novo tratamento capilar no KeBeleza: cauterização passo único

O KeBeleza reforça a sua aposta em novos tratamentos capilares.

Conheça a nossa novidade: a cauterização passo único, um lançamento da marca brasileira Let me Be.

A cauterização actua na reconstrução e alinhamento das cutículas fragilizadas, ressecadas e porosas, promovendo a hidratação e nutrição do córtex capilar, formando uma película reparadora sobre os fios.

Contém queratina hidrolisada e é um tratamento indicado para todo o tipo de cabelo, pós-química.

O resultado é incrível: um cabelo completamente macio, revitalizado, livre de frizz e com balanço natural!

Para mais esclarecimentos ou aconselhamento profissional pode sempre contactar-nos através da nossa linha telefónica: 291 645 326.

