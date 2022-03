Luís Castro oficializado como técnico do Botafogo

O técnico português Luís Castro foi oficializado como o novo treinador do Botafogo, tendo assinado um contrato para duas temporadas, dias depois de ter abandonado o futebol do Qatar, anunciou hoje o emblema brasileiro.

"Luís Castro é o novo treinador do Botafogo. Seja bem-vindo ao Glorioso e que seja o início de uma trajetória vitoriosa", lê-se nas várias plataformas do Botafogo nas redes sociais, em que o técnico luso aparece sorridente e com uma camisola do clube do Rio de Janeiro.

Castro, de 60 anos, junta-se a Abel Ferreira, do Palmeiras, Paulo Sousa, do Flamengo, e Vítor Pereira, do Corinthians, no grupo de treinadores portugueses que se preparam para disputar o 'Brasileirão', o principal campeonato do Brasil, que arranca a 09 de abril.

Esta será a terceira 'aventura' de Luís Castro no estrangeiro, depois de duas temporadas no Shakhtar Donetsk, em que conquistou um campeonato ucraniano, e, mais recentemente, uma época no Al Duhail, que culminou com a vitória na Taça do Emir do Qatar.

Em Portugal, já depois de ter passado por Águeda, Mealhada, Estarreja, Sanjoanense e Penafiel, o antigo defesa fez grande parte da carreira na formação do FC Porto, acabando mais tarde por comandar o Rio Ave, o Desportivo de Chaves e o Vitória de Guimarães.

No Botafogo, Castro vai ter uma equipa técnica totalmente lusa, com Vitor Severino, João Brandão, Daniel Correia, Roberto Oliveira, Betinho e Nuno Baptista.