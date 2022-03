Mulher sofre queda na Praça do Peixe do Mercado

Uma mulher sofreu esta manhã uma queda na Praça do Peixe do Mercado dos Labradores, no Funchal.

A vítima apresentava alguns ferimentos e foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a transportaram para o hospital.

Segundo uma testemunha, “quase todas as semanas têm ocorrido quedas nas escadas do Mercado dos Lavradores”. Isto porque, afirma, “os degraus estão gastos, arredondados e escorregadios e apesar das queixas feitas até ao momento nada foi feito para resolver o problema”.