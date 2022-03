Várias centenas de estudantes protestam em Lisboa contra as propinas e por melhor ensino

Centenas de estudantes estavam às 16:00 concentrados na praça do Rossio, em Lisboa, num protesto contra o valor das propinas e em defesa do ensino superior.

Na praça Pedro IV, a calçada foi ocupada por várias centenas de estudantes do ensino superior, a paisagem preenchida por cartazes e o ar enche-se de gritos reivindicativos.

"A educação é um direito, sem ela nada feito", é uma das mensagens que os estudantes entoam repetidamente, no dia em que se assinala o Dia Nacional do Estudante e os 60 anos desde a crise académica de 1962.

O protesto partiu de um manifesto da associação de estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e subscrito pela Federação Académica de Lisboa e por associações de estudantes de outras 12 instituições em Lisboa, Porto e Caldas da Rainha.

As reivindicações são antigas, como comprovam os cânticos sabidos na ponta da língua, que vão ser repetidos ao longo das ruas de Lisboa até à Assembleia da República, o destino final desta e de outra manifestação que reúne no Terreiro do Paço outros tantos estudantes.