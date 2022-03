Moscovo desmente informação de Kiev de 15 mil soldados russos mortos

Moscovo e Kiev divulgaram hoje números divergentes sobre os soldados russos mortos na invasão da Ucrânia, com o Ministério da Defesa russo a contabilizar 9.861, aquém dos mais de 15.000 indicados por fonte oficial ucraniana.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas ucranianas estimou hoje em cerca de 15.300 os soldados russos mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia.

Segundo esta fonte, as tropas russas também perderam 509 tanques, 1.556 veículos blindados de combate, 252 sistemas de artilharia, 80 sistemas de lançamento de foguetes múltiplos (MLRS) e 45 sistemas de defesa aérea.

Da lista de perdas do lado russo divulgada por Kiev constam ainda 99 aviões, 123 helicópteros, três navios e 70 camiões-cisterna com combustível e outros equipamentos.

Entretanto, segundo o jornalista Ilia Ponomarenko, do portal de notícias Kyiv Independent, o jornal Komsomólskaya Pravda, próximo do Kremlin, publicou hoje que, segundo o ministério da Defesa russo, na "operação especial" que a Rússia realiza na Ucrânia, houve 9.861 vítimas do lado russo.

O repórter partilhou uma imagem da informação, adiantando que esta foi apagada minutos depois do site do jornal russo.

Na imagem lê-se que "de acordo com os cálculos preliminares do Estado Maior General das Forças Armadas da Ucrânia, desde o início da operação militar especial na Ucrânia e até 20 de março, as forças armadas russas perderam 96 aviões, 118 helicópteros e 14.700 soldados".

O Ministério da Defesa russo nega a informação "sobre estas alegadas perdas em grande escala" e adianta que "de acordo com dados do ministério, no decurso da operação especial na Ucrânia, as forças armadas russas perderam 9.861 pessoas e outras 16.153 ficaram feridas", acrescenta o texto capturado.

Os anteriores dados divulgados por Moscovo eram de 02 de março, com o ministério da Defesa a admitir a morte de 498 soldados russos, além de 1.597 soldados feridos, num comunicado divulgado pelo seu porta-voz, Igor Konashenkov.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou até agora pelo menos 925 mortos e 1.496 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e a fuga de mais 10 milhões de pessoas, das quais 3,48 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.