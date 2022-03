Rastreio à Retinopatia Diabética realiza-se em São Martinho e Santo António

As freguesias de São Martinho e de Santo António, no Funchal, recebem a partir do dia 22 de Março, o rastreio à Retinopatia Diabética. Prevê-se uma adesão superior a 70% das pessoas com Diabetes convocadas para este rastreio, que se deslocará a todos os concelhos da Região, incluindo o Porto Santo.

"A Diabetes é a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos. O diagnóstico e tratamento atempado da Retinopatia Diabética podem evitar esta patologia. O rastreio da Retinopatia Diabética está inserido no Programa Regional de Controlo da Diabetes na RAM", refere nota do SESARAM.

São Martinho - 22/03/2022 a 27/04/2022 – 09h00-13h00/13h30-15h30

Santo António - 28/04/2022 a 13/06/2022 – 09h00-13h00/13h30-15h30

Dia 14/04/2022 – Tolerância da Páscoa

Dia 15/04/2022 – Feriado

Dia 25/04/2022 - Feriado

Dia 10/06/2022 Feriado

Este rastreio sistemático da Retinopatia Diabética iniciou-se na RAM em 2007 e "tem sido fundamental na detecção precoce e no tratamento atempado". "Tem permitido igualmente uma melhor gestão da consulta de Retina Médica (Diabetes Ocular). Permitiu ampliar também a informação aos pacientes diabéticos de que os olhos são um órgão alvo da sua doença e que é possível ver bem, associado à patologia ocular", refere a nota.