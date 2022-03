Dinarte Nóbrega vence Rampa da Camacha

Dinarte Nóbrega, aos comandos de kartcross LBS Motor Club RX 01, venceu a Rampa da Camacha, segunda prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2022, disputada hoje.

O campeão em título completou a prova no tempo total de 5.01,2, o somatório das duas melhores subidas.

No segundo lugar ficou Miguel Sousa, na 'barquetta' BRC Evo 05, com mais 8,7 segundos que o primeiro, ficando o pódio completo com Gregório Faria, no kartcross AG AG/S, separado por 8,9 segundos do vencedor.

A vitória na competição de regularidade histórica foi para a dupla Venâncio Veiga/Ana Figueira, em Opel Corsa B, naquela que foi uma estreia a vencer.