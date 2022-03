Mais de 55% dos consumidores em Portugal foi alvo de tentativa de ciberataque

Metade dos consumidores portugueses, 55,2%, já foi alvo de tentativa de burla 'online' e 33,6% já foi vítima de cibercrime, revelou um estudo realizado pelo Portal da Queixa.

O trabalho conclui ainda que, em Portugal, a literacia digital ainda é reduzida e que não há muito conhecimento sobre os vários tipos de ciberataques, o que faz com que o grau de proteção 'online' do país não seja forte, refere o Portal da Queixa em comunicado.

O estudo efetuado no âmbito do Dia Mundial do Consumidor permitiu saber que os ataques informáticos e os casos de burlas 'online' são cada vez mais frequentes e a tendência é para aumentarem, sendo que nos últimos quatro meses Portugal recebeu mais de 100 mil ameaças.