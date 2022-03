Conversações na Bielorrússia são único formato de diálogo, diz Lavrov

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, disse hoje que as conversações na Bielorrússia são o único formato viável para dialogar com a Ucrânia, depois de se encontrar com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, na Turquia.

"A conversa de hoje confirmou que este caminho não tem alternativa", disse Lavrov, citado pela agência espanhola EFE, referindo-se à disponibilidade da Rússia para continuar as reuniões na Bielorrússia.

Lavrov falava numa conferência de imprensa no final de uma reunião com Kuleba, na cidade turca de Antália, no primeiro encontro a nível ministerial entre as duas partes desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há duas semanas.

O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, que mediou as conversações, participou na reunião.