Dia dos Namorados: Capoeira Lounge abre o apetite com Sunset Romântico

Esta experiência pode ser vivida de forma isolada ou combinada com um jantar, suspenso sobre o mar, no Restaurante Atlantis, onde teremos animação musical romântica, prato principal e entrada do menu à la carte e sobremesa especial para partilhar, com muito amor.

Sunset Romântico Capoeira: 25€ por casal

(Garrafa de vinho, selecção da casa, e tábua especial de queijos)

Jantar Restaurante Atlantis: 70€ por casal

(entrada e prato principal selecção à la carte, sobremesa para partilhar. Bebidas incluídas, selecção da casa)

Info e reservas:

Reserva prévia obrigatória. Mediante disponibilidade e capacidade do espaço.

[email protected] 291 930 930