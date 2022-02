MadeiraOptics e o Monóculo

Um monocular é, no fundo, um tipo de telescópio, um dispositivo ótico que amplia objetos distantes usando lentes curvas ou espelhos que reúnem e focalizam a luz ou outras formas de radiação infravermelha (no caso de dispositivos digitais, visão noturna e térmica) para produzir uma imagem. Os monóculos têm apenas uma ocular para visualização com um olho. Os monóculos são mais compactos, mais leves, mais práticos e mais económicos do que os binóculos.

Um oculista, nascido na Alemanha, chamado Hans Lippershey fez a invenção do primeiro dispositivo telescópico. A sua primeira experiência foi muito simples, unir duas lentes para ampliar objetos mais distantes. Em 1608, Hans Lippershey registou uma patente para a sua lupa, com o governo holandês, mas foi rejeitada porque o design do dispositivo era muito simples. Depois, a sua patente acabou por ser publicada, o que levou a muitos desenvolvimentos no mundo da ótica ampliada.

Em 1609, Galileu Galilei usou a patente de Lippershey para criar um telescópio de alta ampliação para observar o espaço. O dele tinha um alcance de ampliação de 3-10x. Embora os telescópios sejam usados principalmente para a astronomia, as primeiras óticas ampliadas projetadas ao longo dos anos eram principalmente para usos náuticos e militares.

Os números mais importantes nas especificações de um monóculo são a faixa de ampliação e o diâmetro da lente que, normalmente, são exibidas desta forma: 8x32mm. A ampliação pode ser única ou variável, exibida como: 4-16x.

Como no exemplo acima, o objeto é ampliado 8 vezes. Embora as ampliações maiores permitam que veja objetos muito mais distantes, isso poderá diminuir a definição da imagem e até criar alguma instabilidade. O diâmetro é medido em milímetros. Quanto maior a lente objetiva, melhor irá captar a luz, proporcionando uma imagem mais brilhante.

No entanto, a qualidade da lente do monocular é mais importante em questões de luminosidade da imagem. Além disso, quanto maior a lente objetiva, mais volumoso o monóculo. Um monóculo maior será mais difícil de manter estável por períodos mais longos e mais difícil de manter o foco, anulando essencialmente o propósito do próprio monóculo.

Um dos maiores benefícios de um monóculo é o tamanho. O facto de os monóculos serem pequenos e de porte leve permitem que a sua utilização seja muito mais fácil e, importa referir, que muitos destes produtos possuem óticas acima da média.

O Levenhuk Vegas ED 10x50 é o exemplo perfeito disso. É um monóculo de alta classe que usa lentes feitas de vidro de dispersão extra baixa, fornecendo uma imagem nítida e de contraste, que evita aberrações óticas e permite observar o mundo em cores naturais. Recomendado para observar a natureza, estudar as paisagens urbanas e a vida selvagem.

