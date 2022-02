Capas dos jornais destacam a nova crise de refugiados e a ameaça nuclear de Putin

Bom dia. Estas são as principais notícias que marcam esta segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Ameaça nuclear de Putin"

- "Ucranianos resistem na segunda maior cidade"

- "Portugal solidário com Ucrânia"

- "Conversações de paz na fronteira da Bielorrússia"

- "Benfica-V. Guimarães (3-0): Águia mais perto dos rivais"

- "FC Porto-Gil Vicente (1-1): Grande galo no dragão"

- "Reforços de inverno tardam a demonstrar valor: Investimento de leão sem retorno"

- "Bernardo Moniz da Maia: Milionário suspeito de desviar 60 milhões"

- "De norte a sul. Folia regressa na festa do Carnaval"

- "Mercado automóvel. Preço dos carros usados sobe 20% em dois anos"

- "Discussão. Homem leva tiro mortal em bairro de Setúbal"

- "Aljezur. Jovem morre em colisão com eucalipto"

- "Santarém. Violador em fuga apanha 8 anos"

- "Brian. Menino luta contra doença rara"

No Público:

- "Putin agita fantasma nuclear e faz cair mais um dos tabus da UE"

- "Reportagem. A Polónia abre os braços para receber os irmãos ucranianos"

- "Rublo. Como a escalada de sanções pode deixar economia russa de rastos"

- "Resistência. Os ucranianos que pegam em armas para defender o país"

- "Perfil psicológico. Putin, relíquia do passado ou sintoma do futuro?"

- "Retrato. Ucranianos, uma comunidade 'feliz e livre' em Portugal"

- "Análise. O Ocidente e a vingança da Rússia sobre a Ucrânia"

- "Exposição. Viagem ao tempo em que a fotografia portuguesa fazia estrelas"

- "Ensino superior. Estudantes devem quase 40 milhões em propinas. Pandemia fez disparar dívidas"

- "I Liga. FC Porto escorrega na frente e Benfica encurta distâncias na Liga"

No Jornal de Notícias:

- "Mira no diálogo e na ameaça nuclear"

- "Histórico. UE decide enviar armamento para Kiev"

- "Manifestações. Grito pela paz em várias cidades do Mundo"

- "Roménia. Portugueses à espera de regressar a casa"

- "Reportagem. Refugiados entopem estradas"

- "Importação de eletricidade cresceu 141% só este ano"

- "Justiça. Casino da Póvoa perde num dia 7,4 milhões de euros de impostos"

- "FC Porto. Dragão falha oportunidade de aumentar distância para o Sporting"

- "Benfica. Águia levanta voo numa partida de ovação e emoção"

No Diário de Notícias:

- "Guerra na Ucrânia. Ameaça nuclear não trava reforço de sanções"

- "Operação Resgate. O abraço de Myron Fedoriv à filha e netos depois de percorrer meia Europa de carro a partir de Lisboa"

- Combustíveis. Gasolina sobe hoje dois cêntimos e gasóleo 2,5"

- "Carnaval. O feriado que não o é e que já serviu para guerras políticas"

- "Tejo. Ilha do Castelo de Almourol é agora uma península devido à seca"

- "Benfica. A vitória mais expressiva da era Veríssimo, com ovação e braçadeira para Yaremchuck"

- "Diário de Guerra Dia 3. Andrei, Yurii e Taras: amigos para sempre"

- "Biógrafos analisam reação do secretário-geral da ONU: 'Nenhum líder ocidental conhece melhor Putin do que Guterres'"

- "Manifestação. 'Queremos proteger a Ucrânia. Lutamos pela paz e pela verdade'"

No Inevitável:

- "O novo herói da Europa [presidente ucraniano]"

- "SWIFT. Bloqueio insuficiente para travar a Rússia"

- "Carnaval volta tímido, mas já há motivos para sorrir"

- "Seguro de saúde. Saiba se compensa ter uma alternativa ao SNS"

- "Barbie Girl. Um êxito intemporal ou uma música 'sexista'?"

- "Roman Abramovich. O adeus ao Chelsea e a Londres"

No Negócios:

- "Bruxelas promete pesar crise ucraniana no rumo orçamental"

- "Conversa Capital. Luís Miguel Ribeiro [líder APE] 'Corremos o risco de não executar o PRR'"

- "Guerra na Europa. Impacto em Portugal chega pelo preço do petróleo"

- "Estado executa gestores da Elevo"

- "Segurança Social e IEFP mudam de lideranças"

- "Investidor privado Bitcoin é 'ouro digital' nos novos tempos?"

No A Bola:

- "Benfica-V. Guimarães (3-0): Sinal de esperança"

- "Águias aproximam-se dos leões em dia de emoções para Yaremchuk"

- "FC Porto-Gil Vicente (1-1): Não foi galo, foi Gil"

- "Sporting. Slimani pode ficar até 2024"

- "Futsal. Leões vencem Benfica e conquistam Taça da Liga"

No Record:

- "Benfica-V. Guimarães (3-0): Águia puxa dos golões"

- "Vitória clara em jogo emotivo coloca Sporting sob pressão"

- "Todos com Yaremchuk. Luz homenageou ucraniano que não conteve as lágrimas"

- "FC Porto-Gil Vicente (1-1): Dragão travado por 10"

- "Sporting. Feddal mais longe do clássico"

- "Leões conquistam Taça da Liga de futsal"

E no O Jogo:

- "Futsal: Leão revalida Taça da Liga"

- "FC Porto-Gil Vicente (1-1). Um galo de rapina"

- "Benfica-V. Guimarães (3-0): Primeiras ameaças foram do Vitória, mas dois cruzamentos do lateral encarrilaram as águias"

- "Sporting. Marroquino também no boletim clínico Feddal arrisca juntar-se a Pote"

- "Braga-Santa Clara. Carvalhal vê cada vez menos erros"

- "Estoril-Boavista (2-3). Em fevereiro o 1.º triunfo fora de casa"