Federação de basquetebol disponível para ajudar ucranianos em Portugal

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) manifestou hoje a sua "solidariedade" para com o povo ucraniano, disponibilizando os seus recursos para ajudar a comunidade do país de Leste com ligações à modalidade em Portugal.

"No momento difícil que todos os ucranianos enfrentam, a FPB manifesta nas pessoas do Valentin Melnychuk, ex-selecionador nacional, do Andrii Melnychuk, treinador do CAR de Ponte de Sor, e do Vlad Voytso, jogador da seleção nacional, a sua solidariedade para com todos os ucranianos e a disponibilidade para utilizar os seus recursos no apoio à comunidade ucraniana do basquetebol neste período difícil das suas vidas", informou.

Em curta nota, a FPB recorda a "colaboração ativa de cidadãos de origem ucraniana" no basquetebol luso, bem como as "competências e capacidades" que estes colocaram "ao serviço da modalidade".

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 150.000 deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.