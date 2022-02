NATO acusa Rússia de "conduta irresponsável" com alerta nuclear

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acusou hoje a Rússia de ter uma "retórica perigosa" e uma "conduta irresponsável" por ter colocado a força dissuasora nuclear do seu exército em alerta máximo.

"Esta é uma retórica perigosa. É uma conduta irresponsável", disse Jens Stoltenberg à televisão norte-americana CNN, citado pela agência francesa AFP.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, mandou hoje colocar em alerta máximo as forças de dissuasão russas, que podem incluir a componente nuclear, devido a "declarações agressivas" do Ocidente, no quarto dia de combates após a invasão da Ucrânia.

"Ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe de estado-maior que ponham a força dissuasora do exército russo em alerta especial de combate", disse Putin numa reunião televisiva com os seus chefes militares, citada pela agência AFP.

De acordo com o secretário-geral da NATO, a nova declaração de Putin vem juntar-se à retórica "muito agressiva" evidenciada por Moscovo "durante vários meses e, particularmente, nas últimas duas semanas".

"Não estão apenas a ameaçar a Ucrânia, mas também os aliados da NATO e exigem que retiremos todas as nossas forças armadas do flanco oriental da Aliança", acrescentou Stoltenberg.

Também os Estados Unidos criticaram a ordem de Putin e acusaram o líder russo de estar a "fabricar ameças que não existem".

"Em momento algum a Rússia foi ameaçada pela NATO ou pela Ucrânia. (...) Resistiremos a isto. Temos a capacidade de nos defender", disse a porta-voz da Casa Branca (Presdiência), Jen Psaki.

Numa outra entrevista transmitida hoje pela BBC, Stoltenberg apelou também aos Estados membros da NATO para se unirem face à "retórica ameaçadora" de Moscovo.

"A nossa mensagem é muito clara: os países da NATO defendem-se e protegem-se uns aos outros. A NATO não quer guerra com a Rússia, não estamos à procura de confrontação", disse o antigo primeiro-ministro da Noruega.

"Somos uma aliança defensiva, mas que não haja mal-entendidos ou erros de cálculo sobre a nossa capacidade de defender aliados" face a possíveis ofensivas russas, insistiu.

Em resposta às acusações de Moscovo de "declarações agressivas das NATO", Stoltenberg negou qualquer responsabilidade da Aliança.

"Foi a Rússia que iniciou a guerra, que está a conduzir uma invasão militar em larga escala de uma nação soberana e pacífica, por isso não há dúvida de que a Rússia é responsável. O Presidente Putin é responsável por este conflito", disse.

"O que estamos a fazer é simplesmente ajudar a Ucrânia, ajudando-os a fazer valer o seu direito à autodefesa", acrescentou Stoltenberg.

A NATO não pode envolver-se em combates na Ucrânia por o país não integrar a organização, mas vários dos seus Estados-membros, incluindo Portugal, enviaram ou anunciaram o envio de armamento para ajudar as forças ucranianas a combater os russos.

Antes de ter ordenado a invasão da Ucrânia na quinta-feira, Putin exigiu garantias de que esta antiga república soviética nunca será membro da NATO, que o Ocidente recusou.

Em 2008, na cimeira de Bucareste, a NATO prometeu à Ucrânia e à Geórgia que se tornariam membros da Aliança.

A Rússia lançou um ataque militar de grande escala contra a Ucrânia na quinta-feira, mas tem encontrado resistência por parte das forças armadas ucranianas.

Trata-se da segunda invasão russa da Ucrânia, depois de Moscovo ter anexado a Crimeia, em 2014.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional.

A União Europeia (UE) e vários países decretaram sanções económicas contra interesses da Rússia e individualidades como Putin e o seu chefe da diplomacia, Sergei Lavrov.