PS-Madeira aponta problema das qualificações como “um dos grandes falhanços dos governos do PSD"

O líder parlamentar do PS-Madeira apontou, este sábado, os problemas de qualificação dos madeirenses como uma das grandes falhas dos sucessivos governos do PSD-Madeira.

Na abertura da conferência sobre os desafios estratégicos para a Região, que decorre esta manhã em Santa Cruz, Rui Caetano criticou a herança que o PSD deixou ao longo de mais de 45 anos de poder na Região, usando agora a propaganda e a teoria da negação constantes para esconder a realidade que se vive na Madeira, uma região que tem o maior índice de pobreza e exclusão social do País.

“O grande falhanço dos sucessivos governos do PSD tem a ver com as qualificações e com a educação”, lamentando que após muitos milhões de euros de fundos europeus, de transferências do Estado e dos milhões de euros em impostos que os madeirenses deixaram nos cofres da regionais, vemos que “cerca de 53% da nossa população activa tem o ensino básico e 46% dos desempregados têm menos do 9.º ano”.

O deputado deu igualmente conta do facto de existirem 10.500 jovens entre os 16 e os 34 anos que não trabalham nem estudam.

“Isto é a herança que o Governo Regional tem para apresentar e põe em causa o nosso futuro e a sustentabilidade das nossas empresas” Rui Caetano, líder parlamentar

Rui Caetano lamentou ainda a falta de políticas públicas para combater a desertificação da costa norte e o problema da baixa natalidade, criticando os apoios avulso. Considerou ainda ser necessário uma estratégia para impedir a fuga de cérebros da Região.