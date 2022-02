MC Contabilidade apresenta os seus serviços

A MC Contabilidade é uma empresa localizada na Rua das Pretas no número 43, andar 3, Sala 9, no Funchal. Composta por uma equipa experiente e competente, com um vasto conhecimento na área e, inclusivamente, em outras empresas do mesmo setor, a MC Contabilidade irá trabalhar afincadamente para lhe dar uma resposta eficaz e acertada, comprometendo-se a concluir as tarefas que lhe foram incumbidas no tempo desejado. Para além disso, fique com a garantia que essas mesmas tarefas jamais serão interrompidas.

Conte com um acompanhamento contínuo.

A MC Contabilidade fornece uma ampla gama de serviços em diversas áreas, nomeadamente:

- Empresas imobiliárias

- Escritórios de advocacia

- Agências de Consultoria

- Empresas de Tradução e de Entretenimento

- Espaços de lavagem automóvel

- Designers

- Ginásios, salões de beleza, fotógrafos, entre outros.

Para além dos serviços acima mencionados, também podemos ser úteis nas mais diversas situações, tais como:

- Criação de um novo negócio

- Recuperação de documentos do antigo contabilista

- Elaboração de relatórios para a sua empresa

-Preenchimento de candidaturas a programas de apoio ao investimento

-Modelo 3 IRS

-Guias de pagamentos de impostos

- Mapas horários de trabalho

- Identificação e Cadastro

- Computação e enquadramento de orações específicas no normativo contabilístico

- Declaração IVA (Mensal/Trimestral), entre outros.

Para mais informações, consulte o nosso site. Também estamos ao seu dispor via telefone, WhatsApp e Facebook.

www.madeiracompany.com

Facebook: Contabilidade (@contabilidademadeira)

Tel.: +351 291625894

WhatsApp: +351 969134584