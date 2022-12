Grande destaque na imprensa é que "Portugal continua a perder 10% em IRC para offshores" e não é para o CINM

O jornal de Negócios traz hoje à manchete uma notícia que confirma, uma vez mais, que o estatuto que o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) não tem, nomeadamente para as grandes empresas portuguesas. Esta é uma das principais notícias dos jornais que apontam muito para as questões económicas.

No Negócios:

"Portugal continua a perder 10% em IRC para offshores", escreve aquele jornal, que na abertura da notícia frisa: "Desde 2015 que Portugal perde em torno de 10% da receita de IRC com a transferência de lucros para paraísos fiscais por empresas sediadas em território nacional. Estudo diz que em 2019 cerca de 3,4 mil milhões de euros foram parqueados em offshores para pagar menos."

Também nesta mesma edição noticia que o "Grupo AFA planeia levar marca Savoy para Angola", empresa madeirense que além da hotelaria, tem actividade também na construção e no imobiliário.

- "Conversa Capital. Eduardo Oliveira e Sousa: 'É natural que os preços continuem a subir'"

- "Bolsas: 'Rally' de Natal deve deixar prenda no PSI"

- "Automóvel: Elétricos com novo recorde este ano por larga margem"

- "Indústria papeleira supera lucros obtidos antes da pandemia"

- "Investidor privado. Dinheiro, apps, cartões: o que podem recusar os comerciantes"

No Correio da Manhã:

- "IRS dá mais no salário mas tira no reembolso"

- "2023 vai ter duas tabelas"

- "Horas extraordinárias e subsídios de férias e Natal com nova fórmula"

- "Mundial 2022. Portugal treina Diogo Costa nos penáltis"

- "Hospitais. Doentes esperam três anos por cirurgia"

- "ISP asfixia preços. Oposição critica menos apoio na descida dos combustíveis"

- "Cabo Verde. 'Assassina do gelo' foragida empata extradição"

- "Ana Lúcia Matos. Agência de talentos paga com dinheiro do crime"

- "Relação decide. Amiga de rapper julgada por homicídio"

- "Ordenados. Só em Lisboa se ganha acima da média"

- "Educação. Escolas. Vão acertar oferta de horários"

- "Morte de Mahsa Amini. Irão anuncia fim da 'polícia da moralidade'"

Público:

- "Estudo mostra políticos mais tolerantes à corrupção do que cidadãos"

- "Jorge Bleck: 'Os contribuintes vão receber o que meteram no BES e no Novo Banco'"

- "Reforma do Conselho Económico e Social para alargar diálogo social"

- "Investigação: Do cérebro aos pulmões, as sequelas que a covid-19 pode deixar"

- "Ensino: Depois da pandemia, alunos regressaram mais inquietos e a precisar de mais ajuda"

- "Programação para 2022/2023: Na sua nova vida, o Convento de S. Francisco quer fazer de Coimbra um lugar central"

- "Mundial de Futebol: Inglaterra e França apuradas nos 'oitavos' da normalidade"

- "Ambulâncias: INEM anuncia reforço mas sindicato diz que é marketing"

- ""Irão: Possível alívio no uso do hijab recebido com ceticismo

Jornal de Notícias:

- "Governo quer acabar com travão ao despejo de famílias que não têm para onde ir"

- "Eliminação de passagens de nível marca passo"

- "Ana Lúcia e marido detidos antes de se mudarem para o Dubai"

- "Mundial 2022: Fernando Santos tem alergia à Suíça"

- "Ruben Semedo joga no Catar e acredita na vitória das quinas"

- "Inglaterra e França seguem em frente e cruzam-se nos quartos"

- "Assistência: Subsídios de apoio à família com recorde em outubro"

- "Trás-os-Montes: Calor provoca quebra de 50% na campanha da azeitona"

- "Cultura. Aveiro, Braga, Évora ou Ponta Delgada: só uma será a Capital"

Diário de Notícias:

- "Governo quer pôr alojamento local a contratar no bairro"

- "Preços altos e salário baixos: Jovens portugueses são os que ficam mais anos em casa dos pais"

- "Relatório do Banco do Portugal: Só 10% do crédito à habitação foi concedido a pessoas até aos 35 anos"

- "Estudo da FFMS: 'Falta de ética e de integridade na política' está a alimentar o populismo"

- "Recorde de vagas por preencher: Diretor clínico do Santa Maria quer valorizar medicina interna para travar crise nos hospitais"

- "Hotéis, museus e projetos inovadores: Como o Caramulo está a renascer para o turismo"

- "Brasil: Lula ainda nem tomou posse e a esquerda já procura um sucessor"

- "Comic Con arranca na quinta-feira: 'Esta será a melhor edição de todas', garante o CEO, Paulo Rocha Cardoso"

- "Especial Mundial: Ronaldo já marcou a 19 seleções e a Suíça é a vítima preferida"

- "Show de Mbappé leva França aos quartos-de-final"

A Bola:

- "'Não nos podemos deslumbrar', Rui Costa fala do momento do Benfica e alerta para o perigo da euforia"

- "Mundial 2022. Ronaldo volta a sorrir"

- "Sporting. Espanhóis e ingleses apertam o cerco a Porro"

- "FC Porto. As incríveis histórias do Doutor Domingos Gomes"

Record:

- "Benfica. 'Não há papões nem impossíveis', Gonçalo Ramos acredita em grandes conquistas"

- "Sporting. Porro promete milhões"

- "Mundial. Otávio espreita onze"

- "Seleção faz horas extra a treinar penáltis"

- "FC Porto. Eustáquio no olival"

O Jogo:

- "'Taremi marca e joga muito' [Madjer, campeão europeu de Viena]"

- "Bernardo Folha promovido à equipa principal"

- "Seleção: Otávio está pronto para o mata-mata"

- "França-Polónia 3-1: Mbappé sobe ao trono de rei do golo"

- "Benfica: Schmidt até enche bancadas"

- "Braga: Antero Henrique passa a colaborar com os minhotos"

- "Sporting: Arthur Gomes preenche vaga na lateral"