José Sócrates convidado por Lula da Silva para tomada de posse

O antigo primeiro-ministro português José Sócrates foi convidado e estará presente na tomada de posse, no domingo, de Lula da Silva como Presidente brasileiro, disseram à Lusa fontes oficiais.

A informação foi avançada pela assessoria do futuro Presidente brasileiro.

José Sócrates viajou de Lisboa para Brasília na quinta-feira num voo da TAP e, segundo o Jornal Expresso, ficará na capital brasileira até terça-feira.

José Sócrates (primeiro-ministro de Portugal de 2005 a 2011) e Lula da Silva (Presidente do Brasil de 2003 a 2011) coincidiram no poder de ambos os países durante vários anos.

Os dois mantiveram laços de amizade ao longo dos anos, tendo Lula da Silva defendido publicamente José Sócrates nos seus casos judiciais e vice-versa.

Em março de 2021, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro anulou todas as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, José Sócrates declarou que tal "representou uma extraordinária vitória judicial", após "cinco anos de insistência, cinco anos de batalha, cinco anos de vontade e sentido do dever, cinco anos sem esmorecer".

Antes, em 2019, em entrevista à RTP, Lula da Silva defendeu a punição dos procuradores que acusaram José Sócrates, caso a acusação da Operação Marquês fosse dada como não provada: "Se o Sócrates foi acusado por alguém [Ministério Público], esse alguém que o acusou tem que provar. Se não provar, essa pessoa tem que ser punida", afirmou.

Mais recentemente, em 2021, a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) reafirmou a solidariedade institucional ao antigo primeiro-ministro português José Sócrates, cujo processo comparou com o que envolve Lula da Silva, alvos de 'guerra jurídica' movida pelas autoridades judiciais.

Lula da Silva assinou o prefácio do livro "A Confiança no Mundo", de José Sócrates: "Um ser humano pode agir de modo irracional em certos momentos de sua vida, liberando a ferocidade animal que os milénios de evolução da espécie ainda não conseguiram extirpar. O Estado não", escreveu.

Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse no domingo como o 39.º Presidente do Brasil numa cerimónia na capital do país, Brasília, depois de ter deixado o cargo há 12 anos.

No domingo, as cerimónias e as festividades serão longas, com o futuro Presidente brasileiro a participar em eventos no Congresso, Planalto e Palácio do Itamaraty, sem contar com as centenas de cantores que animarão a capital do país, que espera receber mais de 300 mil pessoas.

Representados ao mais alto nível estarão pelo menos 19 países: Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Honduras, Paraguai, Peru, Suriname, Togo, Uruguai e o rei de Espanha.

O futuro Presidente brasileiro, de 77 anos e natural do município Pernambuco de Garanhuns, nordeste do país, venceu a segunda volta das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro por uma pequena margem de 50,90% contra 49,10% e terá como principal missão unir um país altamente polarizado.