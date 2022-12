A Argentina conquistou o Mundial 2022 após vencer a França por 4-2 nas grandes penalidades.

A Argentina e a França chegaram ao final dos 90 minutos com uma igualdade a dois golos, colocando no prolongamento a final do Mundial de futebol de 2022, no Estádio Lusail, no Qatar.

Já no prolongamento o jogo ficou empatado a três bolas, passando às grandes penalidades.

A Argentina conquistou pela terceira vez o Mundial de futebol.